أوكرانيا تضيف "يونيليفر" إلى قائمة الرعاة الدوليين للحرب لبقائها في روسيا

أدرجت الحكومة الأوكرانية شركة "يونيليفر" البريطانية المختصة في مجال الصناعات الغذائية ومنتجات النظافة على قائمتها للرعاة الدوليين للحرب لأنّها لم تنسحب من روسيا.

وتبرر أوكرانيا هذه الخطوة بوجود الشركة البريطانية في روسيا الاتحادية، واستفادة موسكو من ضرائبها، ما يدعم الاقتصاد الروسي ويساهم في استمرار حرب روسيا ضد أوكرانيا.

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ومن جانبها، قالت شركة "Unilever" إنّها تتمسّك بموقف أصدرته في فبراير الماضي وقالت فيه إنّها تواصل إدانة الحرب في أوكرانيا، مؤكدة أنها أوقفت استيراد وتصدير بضائعها من وإلى روسيا.