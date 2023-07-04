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اقتصاد الصين

ارتفاع أسهم المعادن بعد فرض ضوابط تصدير على "الغاليوم" و"الجرمانيوم"

الصين تسيطر على حوالي 80% من إنتاج العالم من الغاليوم والجرمانيوم

دبي - العربية.نت
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ارتفعت أسهم شركات إنتاج المعادن في الصين بعد أن فرضت بكين ضوابط تصدير على الغاليوم والجرمانيوم وهي معادن تستخدم في صناعة الرقائق والاتصالات والدفاع.

وقد قفزت الأسهم وسط توقعات بأن القيود الجديدة ستؤدي إلى ارتفاعات هائلة في أسعار المعادن التي من شأنها أن تفوق الانخفاض في الصادرات.

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وتسيطر الصين على حوالي 80% من إنتاج العالم من الغاليوم والجرمانيوم، بينما تعتمد الولايات المتحدة على الواردات لأكثر من 50% من احتياجاتها من الجرمانيوم بحسب شركة "Jefferies".

الصين تضرب القيود الأميركية وتمنع تصدير أهم مواد تصنيع الرقائق اقتصاد أميركا والصين الصين تضرب القيود الأميركية وتمنع تصدير أهم مواد تصنيع الرقائق

والمعدنان ليسا نادرين بشكل خاص لكن الصين تهيمن على صناعتهما.

وتنتج اليابان وكوريا الجنوبية وروسيا وأوكرانيا الغاليوم، بينما تنتج الولايات المتحدة وكندا وبلجيكا وروسيا الجرمانيوم.

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