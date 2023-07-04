اقتصاد روسيا
الخارجية الروسية: لا يوجد سبب يدعو لتمديد اتفاقية الحبوب الأوكرانية
ينتهي اتفاق الحبوب في 17 يوليو الجاري
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جددت روسيا تأكيدها عدم تمديد اتفاقية تصدير الحبوب، وقالت الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد سبب يدعو لتمديد اتفاقية الحبوب الأوكرانية.
وقالت روسيا إنها لا ترى أي سبب لتمديد اتفاق تصدير الحبوب إلى ما بعد 17 يوليو/تموز لأن الغرب تصرف بطريقة "مشينة" تجاه الاتفاقية، لكنها أكدت للدول الفقيرة أن صادرات الحبوب الروسية ستستمر، نقلاً عن وكالة "رويترز".
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وقالت صحيفة فاينانشيال تايمز يوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي يدرس مقترحا للبنك الزراعي الروسي لإنشاء شركة فرعية تتيح له إعادة الاتصال بالشبكة المالية العالمية كوسيلة لترضية موسكو.
وذكرت الصحيفة أنه في ظل خضوع البنك لعقوبات، تستهدف هذه الخطوة حماية اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود التي تتيح لأوكرانيا تصدير الغذاء إلى الأسواق العالمية.
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