وزير الاتصالات السعودي يبحث توسيع الشراكة في البنية الرقيمة مع "هواوي"

ناقش وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، عبدالله بن عامر السواحة، اليوم الثلاثاء، في مدينة شينزن الصينية مع الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة "هواوي" رين زينغ، فرص تعزيز التعاون وتوسيع الشراكة في مجال البنية الرقمية والتقنيات الحديثة وتنمية القدرات.

وجاء الإعلان عن اللقاء على هامش الزيارة التي يقوم بها السواحة إلى الصين لتعزيز العلاقات في مجالات التقنية والفضاء والابتكار.

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وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن الصين التي تستحوذ على الحصة الأكبر للاقتصاد الرقمي في المنطقة، تسعى إلى دعم جهود تحول السعودية نحو الاقتصاد القائم على الابتكار، إضافة إلى دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

والتقى الوزير السعودي خلال جولته في مقر الشركة مع عدد من الطلبة السعوديين والمواهب التقنية التي تخضع للتدريب من أجل رفع القدرات الرقمية بالشراكة بين الأكاديمية السعودية الرقمية وأكاديمية "هواوي"، في خطوة إضافية لترسيخ مكانة المملكة في مجال الرقمنة بالمنطقة.