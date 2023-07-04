المغرب يتوقع 13.8 مليار دولار من تصدير السيارات في 2023

توقع وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، ارتفاع صادرات بلاده من السيارات بنسبة 40%خلال العام الجاري.

وسجلت إيرادات المغرب من صادرات السيارات خلال العام الماضي 111 مليار درهم "11.12 مليار دولار"، أي ما يمثل أكثر من 25 % من الإيرادات الإجمالية لصادرات المغرب في مختلف القطاعات.

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توقع الوزير أن ترتفع صادرات السيارات بنحو 40% خلال العام الجاري لتدرّ على خزينة الدولة 138 مليار درهم في سنة 2023 أى ما يعادل 13.8 مليار دولار، إذا استمرت وتيرة التصدير في المنحى التصاعدي الذي توجد عليه الآن وفق صحيفة "هسبريس" المغربية.

وأوضح مزور أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن صناعة السيارات في المغرب توفر 238 ألف فرصة عمل دائمة في 260 مصنعا، ويجري العمل حاليا لبناء 60 مصنعا جديدا لصناعة السيارات في عدد من المناطق.

وتمثل الصناعة، بشكل عام، الحصة الأكبر من مجموع الصادرات المغربية، إذ أفاد مزور بأن 86% من إجمالي الصادرات المغربية هي مواد مصنَّعة، تدر 370 مليار درهم "37.1 مليار دولار " سنويا.

وقال الوزير إن المغرب يحمي المصنّعين من المنافسة غير الشريفة عن طريق عدد من الإجراءات، كالمراقبة، وفرض معايير محددة ، مشيرا إلى أن عمليات المراقبة على مستوى الجمارك استهدفت 60 ألف ملف خلال السنة الماضية.