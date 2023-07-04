بوتين: 80% من التعاملات التجارية مع الصين تتم باليوان والروبل

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تواجه مشروع تشكيل دولة مناوئة على الحدود.

وأضاف بوتين، أمام قمة منظمة شنغهاي، أن روسيا تسعى لتعزيز التعاون مع دول منظمة شنغهاي في مجالات الأمن والتجارة.

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وتابع: "روسيا تواجه حربا هجينة غير مسبوقة".

وأكد بوتين أن 80% من التعاملات التجارية مع الصين تتم باليوان والروبل، مشيراً إلى أن مخاطر الأزمات الاقتصادية العالمية في ارتفاع.

وأوضح أن روسيا تواجه العقوبات والتحديات عبر وحدة جبهتها الداخلية، وتقاوم بثقة وستقاوم العقوبات والضغوط الخارجية.

وقال بوتين، إن روسيا ملتزمة بتشكيل نظام عالمي قائم على القانون الدولي.

وفرضت أطراف غربية تتقدمها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا اعتبارا من فبراير 2022، ما دفع موسكو إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول آسيوية خصوصا لتصدير إنتاجها من مصادر الطاقة كالنفط الخام والغاز.

وتضم منظمة شنغهاي للتعاون التي أنشئت في 2001، ثماني دول حاليا هي روسيا والصين وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان والهند وباكستان.

ويتوقع أن تكتسب إيران خلال هذه القمة، صفة العضوية الكاملة في المنظمة، بعد موافقة الأعضاء الآخرين على انضمامها في سبتمبر 2021.