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أوضاع اقتصادية ومعيشية مزرية في لبنان (أرشيفية- فرانس برس)
أوضاع اقتصادية ومعيشية مزرية في لبنان (أرشيف - فرانس برس)
لبنان

الاتحاد الأوروبي: تأخر إصلاحات لبنان سيزيد تدهور سعر الصرف والاحتياطيات

أكد أن "الظروف الاجتماعية ستصبح غير محتملة بشكل متزايد"

دبي - العربية.نت
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دعا سفير الاتحاد الأوروبي لدى لبنان رالف طراف إلى سرعة تنفيذ الإصلاحات، محذرا من أن المزيد من التأخير سيؤدي إلى استمرار تدهور سعر الصرف وارتفاع التضخم وانخفاض احتياطيات مصرف لبنان المركزي، كما ستصبح الظروف الاجتماعية غير محتملة بشكل متزايد.

وأضاف على "تويتر" "لم يفت الأوان لصناع القرار اللبنانيين لمعالجة الأزمة ووضع لبنان على طريق التعافي".

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كان صندوق النقد الدولي قد قال يوم الخميس الماضي إن الاقتصاد اللبناني يواجه أزمة عملة وأزمة سيادية ومصرفية "غير مسبوقة" مستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، مشيرا إلى عدم اتخاذ الإجراءات الكافية لمعالجتها.

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وذكر الصندوق في تقرير عقب اختتام مجلسه التنفيذي مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 مع لبنان أن اقتصاد البلاد انكمش بنحو 40% منذ بداية الأزمة، في حين فقدت العملة المحلية الليرة 98% من قيمتها وخسر البنك المركزي ثلثي احتياطياته من العملة الأجنبية.

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