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استدعاء سيارة إيسوزو
سيارة ايسوزو D-MAX 2023 (وزارة التجارة)
سيارات

"التجارة" السعودية تعلن استدعاء 4246 سيارة لخلل قد يؤدي إلى حريق

إجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً

دبي - العربية.نت
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أعلن مركز استدعاء المنتجات المعيبة التابع لوزارة التجارة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن استدعاء 4246 سيارة لخلل قد يؤدي إلى حريق.

وقال المركز إنه قرر استدعاء مركبات ايسوزو D-MAX 2023 لاحتمالية تسرب المياه لوحدة التحكم الكهروهيدروليكي (EHCU) قد يؤدي إلى حدوث ماس كهربائي وخطر نشوب حريق.

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وأوضح أن سنة الصنع هي 2023، ودعا إلى التواصل مع شركات العيسى واليمني وباخشب للسيارات لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

وكان المركز قد أعلن استدعاء كيا كارنفال لاحتمالية انغلاق باب السحب الجانبي ما قد يؤدي إلى وقوع إصابة، وذلك لسنة الصنع من 2021 إلى 20230.

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