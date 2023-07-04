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المركزي الأوروبي

"المركزي الألماني" يتوقع مزيداً من رفع أسعار الفائدة في أوروبا

مع استمرار معدلات التضخم المرتفعة التي تتجاوز المستوى المستهدف عند 2%

دبي - العربية.نت
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أكد محافظ البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، أنه من الواضح أن توجه البنك المركزي الأوروبي سيكون لمزيد من الرفع لأسعار الفائدة مع استمرار معدلات التضخم المرتفعة التي تتجاوز المستوى المستهدف عند 2%.

وأضاف محافظ المركزي الألماني، أن التضخم يبقى أعلى مما توقعه كثيرون، وبالتالي يجب على السياسة النقدية أن تتماشى مع هذه الظروف.

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ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بـ4% خلال فترة عام وسط توقعات برفع جديد في اجتماعه المقبل في 27 يوليو.

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