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1.4 مليار دولار تحويلات الأردنيين بالخارج في أول 5 أشهر من العام

تحسن في الأداء على المستوى الشهري بنسبة 2.3%

دبي - العربية.نت
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بلغت تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج لنهاية مايو/أيار الماضي حوالي 1.4 مليار دولار، مقارنة بـ1.421 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني.

وعلى المستوى الشهري، فقد شهدت تحويلات العاملين في الخارج تحسناً في أدائها خلال شهر مايو الماضي، مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي، وبنسبة 2.3%، لتبلغ ما مقداره 296.8 مليون دولار، وفق صحيفة "الغد" الأردنية.

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وتعتبر تحويلات المغتربين من المصادر الرئيسية المغذية للاحتياطي الأجنبي، والذي بلغ حسب آخر إحصائيات البنك المركزي نحو 17.5 مليار دولار.

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