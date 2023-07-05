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البناء والسياحة يدعمان القطاع غير النفطي بالسعودية في يونيو

المؤشر الفرعي للإنتاج يقفز إلى 66.1 نقطة

دبي - رويترز
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أظهر مسح اليوم الأربعاء زيادة النشاط التجاري غير النفطي بالسعودية في يونيو/حزيران، مدعوما بقوة نشاطي البناء والسياحة.

فقد ارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 59.6 في يونيو/ حزيران، من 58.5 في مايو/ أيار، بفارق كبير من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

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وقفز المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 66.1 من 61.7 في مايو/ أيار، مسجلا أسرع وتيرة نمو منذ مارس/ آذار 2015.

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