التغير المناخي
المفوضية الأوروبية: ثلثا أراضي الاتحاد الأوروبي في خطر بسبب التغير المناخي
أكدت أن التغير المناخي يؤدي إلى وفيات الآن في أوروبا
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قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إن ثلثي أراضي الاتحاد الأوروبي في خطر بسبب التغير المناخي.
وأضافت المفوضية الأوروبية، أن التغير المناخي يؤدي إلى وفيات الآن في أوروبا.
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سجّلت انبعاثات غازات الدفيئة المتأتية من قطاع الطاقة أرقاماً قياسية جديدة العام الفائت، فيما يتحرك هذا القطاع في الاتجاه "المعاكس" للالتزامات التي تفرضها اتفاقية باريس، على ما ذكرت دراسة حديثة.
وأشارت منظمة "إنردجي إنستيتيوت" في الدراسة التي أُجريت بالتعاون مع الشركتين الاستشاريتين "كاي بي ام جي" و"كيرني"، إلى أن "الاستهلاك العالمي للطاقة الأولية (المتوفرة بشكل طبيعي من دون إخضاعها للتحويل) زاد بنحو 1% عام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3% تقريباً مقارنة بالمستويات التي سُجّلت في مرحلة ما قبل كوفيد أي عام 2019".
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