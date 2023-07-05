تركيا تجري محادثات لبيع حقوق تشغيل ميناء إزمير لمستثمرين خليجيين

تتفاوض تركيا مع مستثمرين في دول الخليج العربي لبيع حقوق التشغيل لميناء "Alsancak" في مدينة إزمير المطلة على بحر إيجة، في ما سيكون أول صفقة كبرى في إطار سعي تركيا للاستثمار الأجنبي ضمن خطة الحكومة الجديدة.

في هذا السياق، قال وزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو لـ"بلومبرغ" يوم الاثنين: "هناك محادثات استثمارية مع دول في منطقة الخليج وميناء "Alsancak" يدخل أيضا في نطاق هذه الاستثمارات".

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ولم يسم المشترين المحتملين أو يشير إلى القيمة المحتملة للصفقة.

الميناء مملوك لصندوق الثروة السيادية التركي "TWF" وتديره شركة السكك الحديدية الوطنية "TCDD".

ذكرت وكالة "بلومبرغ" يوم الثلاثاء أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور دول الخليج بما في ذلك الإمارات والسعودية وقطر في وقت لاحق من هذا الشهر لجذب الاستثمارات.

يمكن لميناء "Alsancak" معالجة ما يصل إلى 1.2 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدما من شحن الحاويات و1.4 مليون طن من البضائع الجافة العامة والسائبة سنويا، وفقًا لبيانات "TCDD".

كان من المقرر خصخصة الميناء في عام 2004 وطُرح للمناقصة في عام 2007. وقدم مشروع مشترك بما في ذلك "هاتشينسون بورت هولدنغز" و"غلوبل ياتريم هولدينغ" أكبر عرض بقيمة 1.28 مليار دولار لكن الصفقة أوقفت بقرار من المحكمة وانسحبت المجموعة في وقت لاحق.