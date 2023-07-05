تونس تتلقى عروضا في مناقصات دولية لشراء القمح اللين والصلد
لا تزال العروض قيد البحث ولم يتم الإعلان عن أي عملية شراء حتى الآن
أظهرت تقييمات مبدئية من متعاملين أوروبيين أن أقل سعر تم عرضه اليوم الأربعاء في مناقصة دولية أعلن عنها ديوان الحبوب التونسي، الجهة الحكومية المعنية بشراء الحبوب، لشراء ما يصل إلى 100 ألف طن من القمح اللين هو 259.86 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن.
وقال المتعاملون إن هذا العرض قدمته شركة "فيترا للتجارة" لشراء 50 ألف طن.
كما قال المتعاملون إن أقل عرض تم تقديمه فيما يتعلق بشراء 100 ألف طن من القمح الصلد بلغ 418.33 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن لشراء 25 ألف طن، وقدمته أيضا شركة "فيترا".
ولا تزال العروض قيد البحث ولم يتم الإعلان عن أي عملية شراء حتى الآن. ولا يتم دائما قبول أقل عرض إذا كانت الشروط المرفقة به غير مقبولة.
وتعكس نتائج مفاوضات المناقصات تقييمات من المتعاملين، ولا يزال من الممكن الحصول على تقديرات أخرى للأسعار والكميات في وقت لاحق.
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