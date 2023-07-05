مؤشر: نمو القطاع غير النفطي الإماراتي تسارع في يونيو

أظهر مسح نشرت نتائجه اليوم الأربعاء أن نشاط الأعمال في القطاع غير النفطي بالإمارات نما في يونيو/حزيران، إذ زادت الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة في أربع سنوات.

فقد ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز غلوبال" لمديري المشتريات في الإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.9 في يونيو/حزيران، من 55.5 في مايو/ أيار، ليظل مرتفعا بفارق كبير فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

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وقفز المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 61، وهي أسرع وتيرة نمو منذ يونيو/حزيران 2019، مدعوما بزيادة طلب العملاء، وهو ما يعود لأسباب منها الأسعار التنافسية والعروض الترويجية.