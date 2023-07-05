مصر.. هذه حقيقة حظر استيراد 23 سلعة أهمها السيارات والهواتف

نفى رئيس مصلحة الجمارك المصرية، د. الشحات غتوري، ما تردد حول إصدار قرار بحظر استيراد 23 سلعة ومنها السيارات، والهواتف المحمولة، والشاي والقهوة، وغيرها من الأصناف.

وأكد غتوري، في تصريح خاص لـ"العربية.نت"، أن ما تم تداوله غير صحيح.

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وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا منشورًا يتضمن منشوراً في الجريدة الرسمية بحظر استيراد 23 صنفا لمدة 3 شهور من تاريخ 5 يوليو 2023 حتى 5 أكتوبر 2023.

وتصدرت السيارات والهواتف المحمولة والشاي والقهوة والأحذية ومستلزمات القطط والكلاب، قائمة السلع التي سيتم حظر استيرادها لمدة 3 أشهر.

وفي تعليق سريع، كشف بيان لاتحاد الغرف التجارية في مصر، أن المنشور الذي جرى تداوله على عدد من منصات التواصل الاجتماعي بشأن حظر استيراد 23 ساعة، "غير صحيح".

وقال الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، الدكتور علاء عز، إنه بمجرد النظر يتضح أن هذا الخبر مزيف ويهدف إلى إثارة البلبلة، حيث إن المنشورات لا تنشر بالجريدة الرسمية، كما أن صاحب الاختصاص في حظر الاستيراد هو وزير التجارة والصناعة، كما أن مثل تلك القرارات يجب أن تتضمن البند الجمركي للصنف وليس فقط ذكر السلعة.

وأوضح وفق بيان أنه على الرغم من ذلك، فقد تم التواصل مع رئيس مصلحة الجمارك الذي أكد عدم صحة هذا المنشور وعدم اختصاص مصلحة الجمارك من الأصل بمثل هذه القرارات.

وناشد اتحاد الغرف التجارية كافة منتسبيه من تجار وصناع ومؤدي خدمات أبناء مصر الأوفياء ودعامة الاقتصاد توخي الحذر في هذه المرحلة من مثل تلك الممارسات التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد المصري وإثارة البلبلة في الأسواق.