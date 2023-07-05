اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
موقع إنشاءات في السعودية (رويترز) عقارات مناسبة
موقع إنشاءات في السعودية (رويترز)
اقتصاد السعودية

منظومة تشريعات تتيح فرصا واعدة للسعوديين في 12 مهنة بهذا القطاع

ضمن الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أتاحت منظومة التشريعات العقارية، التي تشرف عليها الهيئة العامة للعقار في السعودية، فرصا وظيفية في القطاع العقاري تغطي نحو 12 مهنة ذات علاقة بالمنظومة العقارية.

وتشمل تلك المنظومة نظام الوساطة العقارية، ونظام التسجيل العيني للعقار، ونظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، ويتيح كل نظام من هذه الأنظمة مهنًا وفرصًا وظيفية واعدة تسهم في زيادة كفاءة الكوادر الوطنية في القطاع العقاري.

مادة اعلانية

ومن التشريعات العقارية "نظام الوساطة العقارية" الذي يتضمن 6 أنشطة وهي: (الوساطة العقارية، التسويق والإعلان العقاري، إدارة الأملاك، إدارة المرافق، المزادات العقارية، الاستشارات والتحليلات العقارية)، ونظام التسجيل العيني للعقار، ونظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها (فرز الوحدات العقارية، إدارة جمعيات الملاك)، إضافةً إلى الأنشطة التي تأتي تحت تنظيم الهيئة العامة للعقار وتشمل (البيع على الخارطة، المساهمات العقارية، التطوير العقاري)، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

بدء المرحلة الثالثة بإلزام المنشآت السعودية بتوثيق 80% من عقود الموظفين اقتصاد اقتصاد السعودية بدء المرحلة الثالثة بإلزام المنشآت السعودية بتوثيق 80% من عقود الموظفين

وأتاحت تلك الأنشطة العقارية مهنا عدة في القطاع ومن أبرز مسمياتها: (وسيط عقاري، معلن ومسوق عقاري، مدير أملاك، مدير مرافق، مدير مزاد، مقيم مزاد، مستشار عقاري، محلل عقاري، مسجل عقاري، مدير جمعية ملاك، مدير عقار مشترك)، حيث أن لكل مهنة اشتراطات يجب الالتزام بها، ومن أهمها اجتياز البرنامج التأهيلي لكل نشاط، وحصر مزاولة نشاط الوساطة العقارية على المرخصين من "الهيئة".

ويأتي ذلك ضمن الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، حيث يعتبر أن لهذا القطاع دورا فعّالا في رفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي، إضافة إلى زيادة فرص العمل والاستثمارات في المنشآت العقارية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تصاعد الخلافات بين مصر وإثيوبيا مع اقتراب الملء الرابع لسد النهضة تصاعد الخلافات بين مصر وإثيوبيا مع اقتراب الملء الرابع لسد النهضة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط