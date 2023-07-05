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هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية مناسبة
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية
اقتصاد السعودية

"الزكاة" السعودية تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتها

في موعدٍ أقصاه 10 يوليو الجاري

دبي - العربية.نت
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دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر يونيو الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 10 يوليو الجاري.

وحثّت الهيئة مكلفيها على المسارعة بتقديم إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني (zatca.gov.sa)، وذلك تجنبًا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

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ودعت "الزكاة والضريبة والجمارك" المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها على الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر(@Zatca_Care)، أو البريد الإلكتروني ([email protected])، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الإلكتروني (zatca.gov.sa)، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

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وتُعد ضريبة الاستقطاع واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة، نظير خدمات تقدمها داخل المملكة، وذلك وفقًا للنسب المحددة في المادة الثالثة والستين من لائحة نظام ضريبة الدخل.

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