اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
دينار اقتصاد الأردن
الدينار الأردني
اقتصاد الأردن

التجارة العربية تستحوذ على 30% من الصادرات الأردنية

بقيمة 1.144 مليار دولار خلال الثلث الأول

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استحوذت دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على 30% من إجمالي الصادرات الأردنية خلال الثلث الأول من العام الحالي وبقيمة 811.6 مليون دينار (1.144 مليار دولار) منها 255 مليون للسوق السعودية، وفق آخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة في الأردن.

وتظهر الأرقام الرسمية أن قيمة الصادرات خلال الثلث الأول من العام الحالي، ارتفعت بنسبة 4% لتصل إلى 2.6 مليار دينار، مقارنة مع 2.5 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

مادة اعلانية

ووفقاً لصحيفة "الغد" الأردنية، فقد سجلت الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ارتفاعا طفيفا خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 1% لتصل الى 811.6 مليون دينار مقابل 803.4 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن 2.8% في الربع الأول من 2023 اقتصاد اقتصاد الأردن نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن 2.8% في الربع الأول من 2023

وتشير الأرقام أيضا إلى أن دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا شكلت 24% من إجمالي الصادرات الوطنية وبقيمة 637.2 مليون دينار منها 606.9 مليون دينار للولايات المتحدة الأميركية.

وارتفعت قيمة الصادرات إلى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا خلال الثلث الأول بنسبة 2% لتصل الى 637.2 مليون دينار مقابل 621.1 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب آخر الأرقام الرسمية شكلت الدول الآسيوية غير العربية 31% من إجمالي الصادرات الوطنية خلال الثلث الأول بقيمة 824.9 مليون دينار منها 575 مليون دينار إلى الهند.

وارتفعت الصادرات الوطنية إلى الدول الآسيوية غير العربية خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 7% لتصل إلى 824.9 مقابل 759.6 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبشأن دول الاتحاد الأوروبي تشير الأرقام الرسمية أن هذه الدول شكلت 4% من إجمالي الصادرات الوطنية خلال الثلث الأول بقيمة بلغت 96.6 مليون دينار منها 22.8 مليون دينار إلى هولندا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
انقسامات فرنسية بسبب تبرعات مالية لوالدة نائل وأضعافها لعائلة قاتله انقسامات فرنسية بسبب تبرعات مالية لوالدة نائل وأضعافها لعائلة قاتله
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط