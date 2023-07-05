التجارة العربية تستحوذ على 30% من الصادرات الأردنية

استحوذت دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على 30% من إجمالي الصادرات الأردنية خلال الثلث الأول من العام الحالي وبقيمة 811.6 مليون دينار (1.144 مليار دولار) منها 255 مليون للسوق السعودية، وفق آخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة في الأردن.

وتظهر الأرقام الرسمية أن قيمة الصادرات خلال الثلث الأول من العام الحالي، ارتفعت بنسبة 4% لتصل إلى 2.6 مليار دينار، مقارنة مع 2.5 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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ووفقاً لصحيفة "الغد" الأردنية، فقد سجلت الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ارتفاعا طفيفا خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 1% لتصل الى 811.6 مليون دينار مقابل 803.4 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتشير الأرقام أيضا إلى أن دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا شكلت 24% من إجمالي الصادرات الوطنية وبقيمة 637.2 مليون دينار منها 606.9 مليون دينار للولايات المتحدة الأميركية.

وارتفعت قيمة الصادرات إلى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا خلال الثلث الأول بنسبة 2% لتصل الى 637.2 مليون دينار مقابل 621.1 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب آخر الأرقام الرسمية شكلت الدول الآسيوية غير العربية 31% من إجمالي الصادرات الوطنية خلال الثلث الأول بقيمة 824.9 مليون دينار منها 575 مليون دينار إلى الهند.

وارتفعت الصادرات الوطنية إلى الدول الآسيوية غير العربية خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 7% لتصل إلى 824.9 مقابل 759.6 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبشأن دول الاتحاد الأوروبي تشير الأرقام الرسمية أن هذه الدول شكلت 4% من إجمالي الصادرات الوطنية خلال الثلث الأول بقيمة بلغت 96.6 مليون دينار منها 22.8 مليون دينار إلى هولندا.