احتياطي مصر الأجنبي يرتفع إلى 34.807 مليار دولار في يونيو

قال البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر بلغ 34.807 مليار دولار في يونيو 2023 ارتفاعا من 34.660 مليار دولار في مايو.

وفي يونيو الماضي، أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية للبلاد إلى 34.660 مليار دولار بنهاية مايو/أيار، وذلك مقابل 34.551 مليار دولار في أبريل/نيسان.

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كان صندوق النقد الدولي وافق على حزمة دعم مالي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا، مضيفا أنها ستحفز تمويلا إضافيا بنحو 14 مليار دولار.

وجاء في بيان الصندوق أن الحزمة تتضمن نظام سعر صرف مرن وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الطبقات الأولى بالرعاية.

وأضاف البيان أن الاتفاق يتيح صرف 347 مليون دولار لمصر على الفور لدعم ميزان المدفوعات في مصر وميزانيتها العامة.