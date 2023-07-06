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اقتصاد

انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي 12% لـ1.3 تريليون دولار في 2022

"الأونكتاد": البلدان النامية تحتاج إلى مزيد من الدعم لجذب الاستثمار

دبي - العربية.نت
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أظهر تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن "الأونكتاد" انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 12% العام الماضي إلى 1.3 تريليون دولار.

وعزا التقرير الانخفاض إلى تراجع التدفقات والمعاملات المالية في البلدان المتقدمة.

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وأشار إلى زيادة الاستثمار الدولي في القطاعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة في البلدان النامية، خاصة في مشروعات البنية التحتية والصحة والتعليم والزراعة.

وأكد تقرير "الأونكتاد" أن البلدان النامية تحتاج إلى مزيد من الدعم لجذب الاستثمار في مجال الطاقة.

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