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ميناء كاليفورنيا، أميركا (رويترز)
ميناء كاليفورنيا في أميركا (رويترز)
اقتصاد أميركا

تراجع العجز التجاري الأميركي في مايو إلى 69 مليار دولار

الواردات تنخفض إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر 2021

واشنطن- رويترز
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تقلص العجز التجاري الأميركي في مايو/أيار مع انخفاض الواردات إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر عام 2021 حيث أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى تباطؤ الطلب المحلي.

وقالت وزارة التجارة اليوم الخميس، إن العجز التجاري انخفض 7.3% إلى 69 مليار دولار. وانخفضت واردات السلع والخدمات 2.3% إلى 316.1 مليار دولار وهو أدنى مستوياتها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021..

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وسجلت واردات الإمدادات والمواد الصناعية، التي تتضمن النفط الخام والمواد الغذائية، تراجعاً حاداً. وبلغت وارادات البترول أدنى مستوياتها منذ أغسطس/آب 2021.

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وانخفضت الصادرات 0.8% إلى 247.1 مليار دولار. وتراجعت صادرات السلع 1.5% إلى 164.8 مليار دولار.

وسجلت صادرات الإمدادات والمواد الصناعية أدنى مستوياتها منذ سبتمبر/أيلول 2021، بينما سجلت صادرات المواد الغذائية أقل مستوياتها في حوالي عامين. وتراجعت صادرات البترول لأدنى مستوى منذ ديسمبر/تشرين الأول 2021.

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