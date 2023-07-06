تراجع العجز التجاري الأميركي في مايو إلى 69 مليار دولار

تقلص العجز التجاري الأميركي في مايو/أيار مع انخفاض الواردات إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر عام 2021 حيث أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى تباطؤ الطلب المحلي.

وقالت وزارة التجارة اليوم الخميس، إن العجز التجاري انخفض 7.3% إلى 69 مليار دولار. وانخفضت واردات السلع والخدمات 2.3% إلى 316.1 مليار دولار وهو أدنى مستوياتها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021..

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وسجلت واردات الإمدادات والمواد الصناعية، التي تتضمن النفط الخام والمواد الغذائية، تراجعاً حاداً. وبلغت وارادات البترول أدنى مستوياتها منذ أغسطس/آب 2021.

وانخفضت الصادرات 0.8% إلى 247.1 مليار دولار. وتراجعت صادرات السلع 1.5% إلى 164.8 مليار دولار.

وسجلت صادرات الإمدادات والمواد الصناعية أدنى مستوياتها منذ سبتمبر/أيلول 2021، بينما سجلت صادرات المواد الغذائية أقل مستوياتها في حوالي عامين. وتراجعت صادرات البترول لأدنى مستوى منذ ديسمبر/تشرين الأول 2021.