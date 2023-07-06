اقتصاد أميركا
ارتفاع "طفيف" لطلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا
الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 12 ألفاً
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ارتفع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، مما يشير إلى قوة سوق العمل رغم تزايد مخاطر الركود.
وقالت وزارة العمل اليوم الخميس إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 12 ألفا إلى 248 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في الأول من يوليو/تموز. وتم تعديل بيانات الأسبوع السابق بالخفض 3 آلاف طلب عما ورد سابقاً.
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كان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 245 ألفاً في أحدث أسبوع.
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