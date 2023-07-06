نواب حاكم مصرف لبنان قد يستقيلون إذا لم يتم تعيين محافظ جديد

قال نائب حاكم مصرف لبنان، سليم شاهين، لرويترز اليوم الخميس، إن النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان المركزي قد يستقيلون جميعا ما لم يتم تعيين حاكم جديد للمصرف بعد انقضاء مدة الحاكم الحالي رياض سلامة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وناشد نواب حاكم مصرف لبنان المركزي، السلطات تعيين حاكم جديد للمصرف يتولى المسؤولية عندما تنتهي ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة في وقت لاحق من الشهر الجاري، منوهين بأنه في حالة عدم حدوث ذلك "سيضطرون" إلى اتخاذ إجراء.

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ومن المتوقع أن يترك سلامة منصبه عندما تنتهي ولايته في أواخر يوليو/تموز بعد 30 عاما في المنصب. وفي الفترة الأخيرة، وُجهت اتهامات له في الداخل والخارج باختلاس أموال عامة في لبنان، وهي تهم ينفيها.

ولم تحدد السلطات اللبنانية خليفة له، فيما أشارت مصادر سياسية إلى صعوبة اختيار أحد للمنصب، إذ لا يزال لبنان في خضم أزمة مالية خانقة.

وفي بيان نادر اليوم، أرسله المصرف المركزي لرويترز، قال نواب الحاكم الأربعة إنه "لا يجوز أن ينسحب مفهوم تصريف الأعمال إلى السلطة النقدية الأعلى في الدولة".

وقال البيان "نرى من واجبنا التشديد على ضرورة تعيين حاكم جديد عملا بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت، وإلا سنضطر إلى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسبا للمصلحة العامة".