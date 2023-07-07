اقتصاد تونس
إيرادات السياحة التونسية تقفز 54% إلى 716 مليون دولار في النصف الأول من 2023
تونس.. ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج إلى 1.26 مليار دولار في النصف الأول
وضع القراءة
100% حجم الخط
أظهرت أرقام من البنك المركزي التونسي، اليوم الجمعة، أن إيرادات السياحة التونسية ارتفعت 54% في النصف الأول من 2023 إلى 2.221 مليار دينار (716 مليون دولار) مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت إيرادات السياحة قد سجلت 1.438 مليار دينار في النصف الأول من 2022.
مادة اعلانية
وكانت بيانات البنك المركزي التونسي، أظهرت أن تحويلات التونسيين العاملين بالخارج ارتفعت 5.5% في النصف الأول من 2023، مقارنة مع نفس الفترة عام 2022 لتبلغ 3.9 مليار دينار تونسي (1.26 مليار دولار).
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
السعودية ترفع أسعار النفط الخام لآسيا في أغسطس بعد خفض الإمداداتالسعودية أعلنت أنها ستواصل تخفيضات طوعية بمقدار مليون برميل يوميا في شهر أغسطس طاقة
-
متحدث باسم "ثريدز": ليس لدينا أي موظف من فريق المهندسين كان يعمل في "تويتر""تويتر" تهدد بمقاضاة "ميتا" بسبب تطبيق "ثريدز" شركات
-
الصين تشدد الرقابة على واردات الأغذية اليابانية لأسباب تتعلق بالسلامةطوكيو قررت بدء تصريف مياه معالجة من الإشعاع من محطة فوكوشيما النووية المعطلة في البحر اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية