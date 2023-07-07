إيرادات السياحة التونسية تقفز 54% إلى 716 مليون دولار في النصف الأول من 2023

أظهرت أرقام من البنك المركزي التونسي، اليوم الجمعة، أن إيرادات السياحة التونسية ارتفعت 54% في النصف الأول من 2023 إلى 2.221 مليار دينار (716 مليون دولار) مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت إيرادات السياحة قد سجلت 1.438 مليار دينار في النصف الأول من 2022.

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وكانت بيانات البنك المركزي التونسي، أظهرت أن تحويلات التونسيين العاملين بالخارج ارتفعت 5.5% في النصف الأول من 2023، مقارنة مع نفس الفترة عام 2022 لتبلغ 3.9 مليار دينار تونسي (1.26 مليار دولار).