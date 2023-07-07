دراسة: عدد الشركات المفلسة في ألمانيا يصل إلى أعلى مستوى منذ 7 سنوات

ارتفع عدد طلبات الإفلاس التي قدمتها الشركات الألمانية في يونيو إلى أعلى مستوى منذ عام 2016، بحسب ما ذكره بيان معهد لايبنيز للبحوث الاقتصادية.

وبحسب المعهد، فإن "عدد الشركات المفلسة في ألمانيا في يونيو بلغ 1050 شركة"، وبالتالي "وصل إلى أعلى مستوى منذ عام 2016".

مادة اعلانية

وفقا للمعهد، نتيجة لإفلاس 10% من الشركات الكبرى، التي قدمت طلبات إفلاس، أصبحت نحو 15 ألف وظيفة تحت الخطر، وهو أعلى رقم منذ أغسطس 2020.