يلين: واشنطن وبكين يجب أن تتحاورا بشكل مباشر حول القضايا الاقتصادية

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين لمسؤولي الحكومة الصينية وخبراء المناخ اليوم السبت إن الولايات المتحدة والصين، باعتبارهما أكبر اقتصادين في العالم، يجب أن تتعاونا معا لمكافحة "التهديد الوجودي" الذي يشكله تغير المناخ.

وخلال زيارتها لبكين، قالت يلين إن التعاون السابق بين البلدين بشأن تغير المناخ جعل من الممكن إحراز تقدم عالمي مثل اتفاق باريس للمناخ عام 2015، مضيفة أن الحكومتين تريدان دعم الأسواق الناشئة والدول النامية في إطار المساعي لتحقيق الأهداف المناخية.

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وقالت يلين في كلمة تم إعدادها مسبقا لإلقائها خلال مباحثات حول المناخ في بكين إن "استمرار التعاون بين الولايات المتحدة والصين في تمويل أهداف المناخ أمر بالغ الأهمية".

ولطالما قالت الصين، التي تصنفها الأمم المتحدة ضمن الدول النامية، إن مسؤولية مساعدة الدول الفقيرة على تحمل تكلفة مواجهة تغير المناخ تقع على عاتق الدول المتقدمة. لكن بكين تقول إنها يمكن أن تساهم في مواجهة "الخسائر والأضرار" الناجمة عن تغير المناخ على أساس طوعي.

ونظرا لحجم البلدين، يعد التعاون بين الولايات المتحدة والصين أمرا حيويا للجهود الدولية لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ.

وقالت يلين إنه يجب تنسيق تمويل مثل هذه المبادرات بكفاءة وفاعلية، مضيفة أن دعم بكين وواشنطن وغيرهما لمؤسسات قائمة متعددة الأطراف معنية بقضايا المناخ، مثل صندوق المناخ الأخضر وصناديق الاستثمار في المناخ، يمكن أن يعزز تأثير هذه الجهود.

وأضافت أن الولايات المتحدة والصين يجب أن تتحاورا "بشكل مباشر" إذا كانت لديهما مخاوف بشأن ممارسات اقتصادية.

وقالت: "عندما تكون لدينا مخاوف بشأن ممارسات اقتصادية معينة، يجب أن ننقلها بشكل مباشر وسنفعل ذلك".

كانت الصين قد علقت لفترة وجيزة العام الماضي المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن المناخ والأمن وقضايا أخرى ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي آنذاك نانسي بيلوسي لتايوان.

وخلال مباحثات اليوم، قال السفير الأميركي لدى الصين نيكولاس بيرنز إنه يتطلع إلى زيارة المبعوث الأميركي للمناخ جون كيري إلى الصين. وأعلن كيري أن الصين وجهت له دعوة لزيارتها قريبا.