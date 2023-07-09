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العاصمة الصينية بكين (رويترز)
العاصمة الصينية بكين (رويترز)
اقتصاد الصين

احتياطي النقد الأجنبي في الصين يرتفع إلى 3.19 تريليون دولار

حجم احتياطي الذهب يرتفع إلى 67.95 مليون أونصة

بكين – شينخوا
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قالت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي يوم الجمعة الماضي، إن حجم احتياطي النقد الأجنبي في الصين وصل إلى 3.193 تريليون دولار أميركي في نهاية يونيو الفائت، ارتفاعا من 3.17651 تريليون دولار المسجل في الشهر الأسبق.

وعزت الهيئة التنظيمية للنقد الأجنبي الزيادة في احتياطي النقد الأجنبي إلى التأثيرات المجمعة لتحويل العملات والتغيرات في أسعار الأصول.

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وقالت الهيئة إن مؤشر الدولار الأميركي شهد هبوطا في يونيو، فيما سجلت أسعار الأصول المالية العالمية تقلبات، متأثرة بالسياسات المالية والنقدية للاقتصادات الكبرى، علاوة على بيانات الاقتصاد الكلي العالمية.

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وأضافت الهيئة أنه من المتوقع أن يظل احتياطي الصين من النقد الأجنبي مستقرا بشكل عام، حيث تشهد البلاد اتجاهًا للتعافي الاقتصادي والدفع المستمر للتنمية عالية الجودة.

كما أظهرت البيانات أن حجم احتياطي البلاد من الذهب ارتفع إلى 67.95 مليون أونصة في نهاية يونيو المنصرم، ارتفاعا من 67.27 مليون أونصة المسجل في نهاية مايو الماضي.

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