إصدار أكثر من 56 ألف سجل تجاري في السعودية بالربع الثاني
السجلات التجارية القائمة تتجاوز 1.35 مليون سجل تجاري
أصدرت وزارة التجارة السعودية، اليوم الأحد، النشرة الموجزة لأعمالها خلال الربع الثاني من العام 2023، متضمنة نظرة لأداء قطاع الأعمال وتطوراته في المملكة.
وكشفت الوزارة عن إصدار أكثر من 56 ألف سجل تجاري خلال الربع الثاني 2023، فيما بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة أكثر من مليون و350 ألف سجل تجاري.
وأوضحت أن فئة الشباب من الجنسين يملكون 48% من إجمالي السجلات التجارية القائمة للمؤسسات، فيما بلغت حصة السيدات 40% من إجمالي السجلات القائمة للمؤسسات، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".
وتطرقت النشرة إلى التطورات في البيئة التشريعية، وأبرزها الرفع بمشروع نظام المعاملات التجارية، وأهمية نظام المعاملات المدنية الصادر مؤخراً ودوره في تطوير وزيادة جاذبية بيئة الأعمال.
وسلطت الوزارة من خلال النشرة الربعية الضوء على عدد من القطاعات الواعدة في رؤية المملكة 2030 مثل القطاعات التقنية المتمثلة في الأمن السيبراني والروبوتات والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الخدمات اللوجستية التي تزخر بفرص استثنائية، والأنشطة الإبداعية والفنون والترفيه، والسفر والسياحة والمؤتمرات وغيرها من القطاعات التي شهدت نمواً قياسياً، مما يوفّر لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي فرصاً لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات.
كما أبرزت النشرة الخدمات الإلكترونية المقدمة لقطاع الأعمال، وحجم النمو في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى نمو تحول الكيانات التجارية.
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