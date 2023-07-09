الأردن يعلن تحقيق اكتفاء ذاتي من الغذاء بـ 61%

قال وزير الزراعة الأردني، خالد الحنيفات، إن بلاده حققت اكتفاء ذاتيا من الغذاء تجاوزت نسبته 61%، بحسب مقابلة بثها تلفزيون (المملكة) اليوم الأحد.

واعتبر الحنيفات أن هذه نسبة "جيدة"، كما أكد أهمية صوامع الحبوب في التخفيف من الآثار الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية.

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وأوضح أن الاكتفاء الذاتي الغذائي شمل العديد من المجموعات السلعية مثل اللحوم والدواجن بنسبة 30%، والحليب بنسبة 100%، كما وصل الاكتفاء من معظم أصناف الفواكه إلى 140%، والخضروات إلى 80%، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.

وقال الحنيفات إن القطاع الزراعي في الأردن يسهم بقرابة 20% في الاقتصاد الوطني ويشكل 6% من الناتج المحلي، لافتا إلى أن وزارة الزراعة تعمل على تطوير وتنظيم هذا القطاع "ليكون رافدا من روافد الأردن المهمة من خلال تدعيم دوره كقيمة مضافة" للحد من الفقر والبطالة.

وفيما يتعلق بالحبوب، قال الوزير إن الصوامع الأفقية ساهمت في زيادة مخزون القمح 13 شهرا، والشعير 11 شهرا، مشيرا إلى أن هذه الصوامع وفرت 90% من تكلفة التخزين.

ورجح الحنيفات إصدار نظام المجلس الأعلى للأمن الغذائي في يوليو/تموز الحالي، مشيرا إلى أنه سيتولى مهام ومسؤوليات منها مراجعة وإقرار السياسات والخطط الاستراتيجية والتشريعات والموازنات ذات العلاقة بالأمن الغذائي المقدمة من الجهات المعنية.

كما أوضح أن الحكومة تعمل حاليا على تهيئة منظومة متكاملة محليا معنية بالأمن الغذائي.