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شركات ناشئة
شركات ناشئة (صورة تعبيرية)
اقتصاد السعودية

السعودية تدعم مقترح إنشاء صندوق بتريليون دولار لتعزيز فرص الشركات الناشئة

السعودية تستهدف رفع مساهمة المنشآت الصغيرة في الناتج المحلي إلى 35%

دبي - العربية.نت
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أكدت السعودية خلال أعمال قمة المجموعة الرسمية للشركات الناشئة في مجموعة العشرين "Startup20" في العاصمة الهندية نيودلهي، دعمها مقترح الهند لإنشاء صندوق بمبلغ تريليون دولار.

وجاء في كلمة وفد المملكة في قمة المجموعة الرسمية للشركات الناشئة: "إن أهمية مشاركة السعودية في القمة تكمن في كونها دولة رائدة في مجال ريادة الأعمال وممكنة للشركات الناشئة تحت ظل رؤية السعودية 2030، التي تستهدف رفع إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من 20% إلى 35%".

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كما أكدت المملكة دعمها مقترح الهند لإنشاء صندوق "Startup20" بمبلغ تريليون دولار، مشيرة إلى مدى تأثير هذا الصندوق ونتائجه، التي يمكن تحقيقها، مبدية استعدادها للتعاون مع "Startup20" لتقديم هذه الفرصة لأهم المستثمرين في السعودية وعرض أفضل فرص للشركات الناشئة، وفق صحيفة "الاقتصادية"

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وتضمنت الكلمة الإشارة إلى أن مشاركة المملكة تهدف إلى إيجاد الشراكات الاستراتيجية والفرص الاستثمارية، والاطلاع على تجارب دول مجموعة العشرين، إضافة إلى ترويج مشاريع رواد أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة السعودية، والخدمات المميزة المقدمة في المملكة لجذب رواد الأعمال والمستثمرين.

كما بينت مساعي الرياض أيضاً في تعزيز التواصل بين رواد الأعمال السعوديين مع نظرائهم حول العالم لتبادل الأفكار والخبرات العلمية والتقنية واستكشاف الحلول الابتكارية في ظل تحديات الاقتصاد العالمي وكيفية التعامل معها.

وأقيمت أعمال القمة بمشاركة 29 دولة، بينها 20 هم الأعضاء بشكل رئيس، وهم السعودية، والهند، والأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، وبولندا، وإيطاليا، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك، وروسيا، وجنوب إفريقيا، وتركيا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي.

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