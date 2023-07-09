"منشآت" السعودية: 1041 شركة صغيرة استفادت من برنامج "طموح"

أفاد تقرير رسمي صادر عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، أن 1041 شركة صغيرة ومتوسطة، استفادت من خدمات برنامج الشركات متسارعة النمو "طموح"، لتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة متسارعة النمو وذات القيمة المضاعفة للاقتصاد الوطني.

وقالت "منشآت"، إن البرنامج دعم طرح ثلاث شركات في السوق الموازية "نمو" خلال العام الجاري حتى الآن، ضمن مستهدف خمس شركات للعام، ليصبح إجمالي الشركات المدعومة بالطرح منذ إطلاق البرنامج في يونيو/حزيران 2020 نحو 12 شركة.

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وأشارت الهيئة إلى أن السعودية وضعت مسارا خاصا لدعم الشركات متسارعة النمو عبر برنامج طموح، يهدف إلى تحفيز نموها من خلال منظومة متكاملة من الخدمات والبرامج تقدم عن طريق الجهات الممكنة والشركاء المحليين والدوليين، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

ووفقا لـ"منشآت"، يستهدف برنامج "طموح" تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة متسارعة النمو، لتطوير قدراتها، من خلال ربطها بمقدمي الخدمات وجهات الدعم من القطاعين العام والخاص بعد إجراء عملية التشخيص لأعمالها وتحديد جوانب التطوير فيها، إضافة إلى استفادتها من عديد من الخدمات المقدمة من خلال منصة طموح.