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حقل قمح في العراق (رويترز)
حقل قمح في العراق (رويترز - أرشيف)
اقتصاد العراق

مخزون العراق من القمح يصل إلى 5 ملايين طن

يغطي الاحتياجات لمدة عام

دبي - العربية.نت
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قال وزير التجارة العراقي، أثير الغريري، إن الوزارة زادت مخزونها الاستراتيجي من القمح، إلى 5 ملايين طن وهو كافٍ لأكثر من عام.

وأكد الغريري خلال زيارته لمحافظة صلاح الدين يوم السبت أن" الوزارة غادرت الفترة الحرجة التي كانت تمتلك فيها مخزونا استراتيجيا يكفي لشهر واحد فقط"، لافتا إلى أن "المخزون الحالي كاف لأكثر من عام كامل يقدر بـ5 ملايين طن ولا يزال تسويق القمح مستمرا حتى اللحظة، وكذلك لدينا مخزون كاف لـ4 أشهر من المواد الغذائية".

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وأشار إلى أن" أسعار الطحين الآن في الأسواق لا تتجاوز 12 ألف دينار للكيس والطحين "الصفر" 28 ألف دينار"، بحسب وكالة الأنباء العراقية، "واع".

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وأضاف، أنه" لا يوجد كذلك أي ارتفاع في أسعار المواد الغذائية في الأسواق؛ كون الوزارة عالجت ذلك وتتابع الأسعار بشكل دقيق"، مبينا، أن" الوزارة لديها إجراءات سيلمسها المواطن بشأن البطاقة التموينية وفتح منافذ التسويق وتوزيع السلع والمواد الغذائية بانتظام ومواعيد مدروسة وسيكون هنالك مراكز تسويقية أكبر وأحدث في عموم البلاد".

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