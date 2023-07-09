اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وزير المالية الفرنسي برونو لومير
وزير المالية الفرنسي برونو لومير
اقتصاد فرنسا

فرنسا تبدي تفاؤلا إزاء ضخ تسلا استثمارات ضخمة في البلاد

ماسك التقى في الآونة الأخيرة مع الرئيس الفرنسي

باريس - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير اليوم الأحد، إنه "متفائل للغاية" إزاء اختيار الرئيس التنفيذي لـ"تسلا" إيلون ماسك بلاده لضخ استثمارات ضخمة مرتبطة بإنتاج السيارات الكهربائية في أوروبا.

التقى ماسك في الآونة الأخيرة مع مسؤولين في الحكومة الفرنسية، على رأسهم الرئيس إيمانويل ماكرون، لاستكشاف خيارات حول مواقع الإنتاج في المستقبل.

مادة اعلانية

ولدى سؤاله عما إذا كان يمكن ربط الاستثمار بخلايا البطاريات أو مكونات أخرى تصنعها تسلا، قال لو مير لتلفزيون "إل سي آي" بحسب "رويترز": "هناك عدة خيارات مطروحة على الطاولة".

وأضاف أن ماسك "يعلم أنه سيكون موضع ترحيب في فرنسا... الأمر متروك له لاتخاذ القرار".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
معالم في المدينة المنورة يمكن للحجاج والمعتمرين زيارتها معالم في المدينة المنورة يمكن للحجاج والمعتمرين زيارتها
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط