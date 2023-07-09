اقتصاد فرنسا
فرنسا تبدي تفاؤلا إزاء ضخ تسلا استثمارات ضخمة في البلاد
ماسك التقى في الآونة الأخيرة مع الرئيس الفرنسي
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قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير اليوم الأحد، إنه "متفائل للغاية" إزاء اختيار الرئيس التنفيذي لـ"تسلا" إيلون ماسك بلاده لضخ استثمارات ضخمة مرتبطة بإنتاج السيارات الكهربائية في أوروبا.
التقى ماسك في الآونة الأخيرة مع مسؤولين في الحكومة الفرنسية، على رأسهم الرئيس إيمانويل ماكرون، لاستكشاف خيارات حول مواقع الإنتاج في المستقبل.
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ولدى سؤاله عما إذا كان يمكن ربط الاستثمار بخلايا البطاريات أو مكونات أخرى تصنعها تسلا، قال لو مير لتلفزيون "إل سي آي" بحسب "رويترز": "هناك عدة خيارات مطروحة على الطاولة".
وأضاف أن ماسك "يعلم أنه سيكون موضع ترحيب في فرنسا... الأمر متروك له لاتخاذ القرار".
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