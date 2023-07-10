أمين عام التعاون الخليجي: دول المجلس تدعم تمديد اتفاقية تصدير الحبوب

قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، إن دول المجلس تدعم تمديد اتفاقية تصدير الحبوب بين روسيا وأوكرانيا عبر البحر الأسود للمساهمة في توفير الأمن الغذائي لدول العالم لا سيما الدول النامية.

وجاءت تصريحات البدوي، اليوم الاثنين، خلال افتتاح منتدى للحوار الاستراتيجي بين دول المجلس وروسيا، فيما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حريص على التواصل والتعاون مع دول الخليج".

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وشدد لافروف على ضرورة الحفاظ على "التطور الإيجابي للتجارة بين روسيا ودول الخليج".

وكانت روسيا قالت قبل الأسبوع الماضي، إنها لا ترى أي سبب لتمديد اتفاق تصدير الحبوب إلى ما بعد 17 يوليو/تموز، لأن الغرب تصرف بطريقة "مشينة" تجاه الاتفاقية، لكنها أكدت للدول الفقيرة أن صادرات الحبوب الروسية ستستمر.

ويهدف اتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا بين روسيا وأوكرانيا في يوليو/ تموز 2022، إلى منع حدوث أزمة غذاء عالمية من خلال السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية المحاصرة بسبب الغزو الروسي بأمان من الموانئ المطلة على البحر الأسود.