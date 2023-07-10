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التضخم في الصين تجارة مناسبة ( أ ف ب)
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استقرار معدل التضخم السنوي في الصين خلال يونيو

ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.3%

دبي - العربية.نت
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شهد مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، استقرارا في يونيو/حزيران المنصرم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسبما ذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الاثنين.

وكان الرقم أقل من الزيادة البالغة 0.2% في مايو/أيار الماضي.

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وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.3% عن العام السابق، في حين انخفضت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0.6% على أساس سنوي، وفق وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

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وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار بشكل طفيف بنسبة 0.2%.

وقالت دونغ لي جيوان، الإحصائية في الهيئة الوطنية للإحصاء: "في يونيو/حزيران، كان مؤشر أسعار المستهلكين مستقرا بشكل عام".

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