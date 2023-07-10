اقتصاد الصين
استقرار معدل التضخم السنوي في الصين خلال يونيو
ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.3%
وضع القراءة
100% حجم الخط
شهد مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، استقرارا في يونيو/حزيران المنصرم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسبما ذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الاثنين.
وكان الرقم أقل من الزيادة البالغة 0.2% في مايو/أيار الماضي.
مادة اعلانية
وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.3% عن العام السابق، في حين انخفضت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0.6% على أساس سنوي، وفق وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار بشكل طفيف بنسبة 0.2%.
وقالت دونغ لي جيوان، الإحصائية في الهيئة الوطنية للإحصاء: "في يونيو/حزيران، كان مؤشر أسعار المستهلكين مستقرا بشكل عام".
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية