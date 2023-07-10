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اقتصاد السعودية

السعودية تطلق خدمة طلب المواد الخام البتروكيماوية لدعم الصناعات التحويلية

لتحقيق تكامل سلاسل الإمداد لقطاع البتروكيماويات والصناعات التحويلية

دبي - العربية.نت
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أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، عن إطلاق خدمة دعم طلبات المواد الخام البتروكيماوية على منصة صناعي لدعم الصناعات التحويلية.

وقالت الوزارة في بيان، إن ذلك يأتي تحت مظلة لجنة تكامل سلاسل إمداد البتروكيماويات، التي تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية للمصانع التحويلية الحالية وزيادة الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية، مما يعزز من تكامل سلاسل الإمداد لقطاع البتروكيماويات والصناعات التحويلية.

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وأوضحت الوزارة أن الخدمة تهدف إلى دعم وتنمية قطاع الصناعات التحويلية في المملكة عن طريق المواءمة بين توافـر المواد البتروكيماوية واحتياجات الصناعات التحويلية.

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وأشارت إلى أن الخدمة تهدف إلى ضمان استفادة الصناعات التحويلية من الميزة التنافسية الموجهة لقطاع البتروكيماويات، وضمان تكامل سلاسل إمداد القطاع البتروكيماوي، كذالك أتمتة آلية طلب الدعم في طلب المواد الخام البتروكيماوية، ومعالجة التحديات مع الجهات ذات العلاقة.

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