تراجع مبيعات السيارات في الصين 2.9% في يونيو على أساس سنوي

قالت رابطة سيارات الركاب في الصين، اليوم الاثنين، إن مبيعات سيارات الركاب تراجعت بواقع 2.9% في يونيو/حزيران مقارنة بالعام السابق.

وأظهرت بيانات الرابطة أن إجمالي مبيعات السيارات في يونيو/حزيران بلغ 1.91 مليون وحدة.

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وارتفعت المبيعات في النصف الأول من العام 2.5% إلى 9.65 مليون وحدة.