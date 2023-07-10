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سيارات الصين
سيارات الصين
سيارات

تراجع مبيعات السيارات في الصين 2.9% في يونيو على أساس سنوي

مبيعات السيارات ارتفعت 2.5% إلى 9.65 مليون وحدة في النصف الأول من 2023

بكين - رويترز
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قالت رابطة سيارات الركاب في الصين، اليوم الاثنين، إن مبيعات سيارات الركاب تراجعت بواقع 2.9% في يونيو/حزيران مقارنة بالعام السابق.

وأظهرت بيانات الرابطة أن إجمالي مبيعات السيارات في يونيو/حزيران بلغ 1.91 مليون وحدة.

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وارتفعت المبيعات في النصف الأول من العام 2.5% إلى 9.65 مليون وحدة.

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