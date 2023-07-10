اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - رويترز
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (رويترز)
روسيا و أوكرانيا

لافروف: جهود الأمم المتحدة بشأن اتفاق الحبوب لم تسفر عن نتائج

موسكو لا ترى أي سبب يدفعها لتمديد اتفاق الحبوب

موسكو – رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، إن جهود الأمم المتحدة الرامية لضمان تنفيذ "الجانب الروسي" من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود لم تسفر بعد عن نتائج.

وأضاف لافروف في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي "هذه الجهود الرائعة لم تسفر عن أي نتيجة على الإطلاق".

مادة اعلانية

وقالت موسكو مرارا إنها لا ترى أي سبب يدفعها لتمديد اتفاق الحبوب، الذي يُمكّن أوكرانيا من تصدير الحبوب من موانئها على البحر الأسود، إلى ما بعد 17 يوليو/تموز. وتقول إن التعهدات التي قُطعت بإزالة العقبات أمام صادرات الأغذية والأسمدة الروسية لم يتم الوفاء بها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
نقص حاد في الأيدي العاملة بألمانيا.. ما الحل؟ نقص حاد في الأيدي العاملة بألمانيا.. ما الحل؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط