روسيا و أوكرانيا
لافروف: جهود الأمم المتحدة بشأن اتفاق الحبوب لم تسفر عن نتائج
موسكو لا ترى أي سبب يدفعها لتمديد اتفاق الحبوب
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، إن جهود الأمم المتحدة الرامية لضمان تنفيذ "الجانب الروسي" من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود لم تسفر بعد عن نتائج.
وأضاف لافروف في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي "هذه الجهود الرائعة لم تسفر عن أي نتيجة على الإطلاق".
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وقالت موسكو مرارا إنها لا ترى أي سبب يدفعها لتمديد اتفاق الحبوب، الذي يُمكّن أوكرانيا من تصدير الحبوب من موانئها على البحر الأسود، إلى ما بعد 17 يوليو/تموز. وتقول إن التعهدات التي قُطعت بإزالة العقبات أمام صادرات الأغذية والأسمدة الروسية لم يتم الوفاء بها.
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