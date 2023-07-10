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البنك المركزي السعودي - ساما
البنك المركزي السعودي
اقتصاد السعودية

"ساما": قطاع شركات التمويل في السعودية ينمو 10.8% خلال 2022

إجمالي أصول القطاع ارتفعت بنسبة 6.5% إلى 57.02 مليار ريال

دبي - العربية.نت
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أكدت بيانات أعلنها البنك المركزي السعودي "ساما"، تحقيق معظم مؤشرات قطاع شركات التمويل نسب نمو بمعدلات متفاوتة في المملكة خلال عام 2022.

وبحسب تقرير "ساما" السنوي لأداء قطاع شركات التمويل، الذي يُبرز تطورات ونتائج القطاع خلال عام 2022، ارتفع رأس المال المجمع للقطاع بما يقارب 0.6% ليصل إلى 14.64 مليار ريال، فيما بلغ صافي الربح المجمع 1.86 مليار ريال بنسبة ارتفاع 3.3%.

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كما أظهر التقرير ارتفاعًا في إجمالي الأصول بنسبة 6.5% ليصل إلى 57.02 مليار ريال، وارتفاعًا في إجمالي المحفظة التمويلية بنسبة 10.8% ليصل إلى 75.45 مليار ريال، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وشكلت التمويلات الممنوحة لقطاع الأفراد الجزء الأكبر من إجمالي صافي المحفظة التمويلية بنسبة 76%، فيما بلغت التمويلات الممنوحة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs) نسبة 21%، وقطاع الشركات نسبة 3%.

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