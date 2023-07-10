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1.5 مليار دولار فائض ميزانية سلطنة عُمان في 5 أشهر

بدعم نمو الإيرادات النفطية

دبي - العربية.نت
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أظهر التقرير الشهري لوزارة المالية العُمانية، اليوم الاثنين، تسجيل الميزانية العامة للسلطنة فائضا بقيمة 581 مليون ريال (1.51 مليار دولار) في الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي، من فائض بقيمة 631 مليون ريال (1.64 مليار ريال) في الفترة المقارنة من العام 2022، بارتفاع 7.9%.

وأوضحت الوزارة أن الإنفاق الحكومي ارتفع بنسبة 4% إلى 4.88 مليار ريال خلال الفترة، فيما زادت الإيرادات بنسبة 3% إلى 5.46 مليار ريال.

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وأشار التقرير، إلى إنتاج السلطنة من النفط ارتفع إلى 1.064 مليون برميل يوميا كمتوسط للخمسة أشهر الأولى من العام، مقابل 1.034 مليون برميل يوميا في الفترة المقارنة قبل عام.

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وارتفع صافي إيرادات النفط 26% خلال الفترة إلى 2.81 مليار ريال، مقابل 2.568 مليار ريال في الفترة المقارنة من 2022.

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