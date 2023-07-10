اقتصاد عمان
1.5 مليار دولار فائض ميزانية سلطنة عُمان في 5 أشهر
بدعم نمو الإيرادات النفطية
وضع القراءة
100% حجم الخط
أظهر التقرير الشهري لوزارة المالية العُمانية، اليوم الاثنين، تسجيل الميزانية العامة للسلطنة فائضا بقيمة 581 مليون ريال (1.51 مليار دولار) في الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي، من فائض بقيمة 631 مليون ريال (1.64 مليار ريال) في الفترة المقارنة من العام 2022، بارتفاع 7.9%.
وأوضحت الوزارة أن الإنفاق الحكومي ارتفع بنسبة 4% إلى 4.88 مليار ريال خلال الفترة، فيما زادت الإيرادات بنسبة 3% إلى 5.46 مليار ريال.
مادة اعلانية
وأشار التقرير، إلى إنتاج السلطنة من النفط ارتفع إلى 1.064 مليون برميل يوميا كمتوسط للخمسة أشهر الأولى من العام، مقابل 1.034 مليون برميل يوميا في الفترة المقارنة قبل عام.
وارتفع صافي إيرادات النفط 26% خلال الفترة إلى 2.81 مليار ريال، مقابل 2.568 مليار ريال في الفترة المقارنة من 2022.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
"مياه وكهرباء الإمارات" تتلقى 4 عروض لتطوير محطة العجبان للطاقة الشمسيةترسية العطاء في الربع الأخير من هذا العام طاقة
-
إيلون ماسك يصعّد الحرب الكلامية ضد زوكربيرغ.. ويهدد بمقاضاتهماسك يهدد برفع دعوى قضائية ضد "ثريدز" قصص اقتصادية
-
بنك أميركي يتوقع تخطي الهند والصين اقتصاد الولايات المتحدة.. بحلول هذا الموعد!النساء عقبة الهند أمام استمرار النمو بسرعة قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية