اقتصاد بريطانيا
ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا 4% بنهاية مايو
زيادة عدد العاطلين عن العمل منذ أكثر من عام
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ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف في المملكة المتحدة إلى 4% في نهاية مايو/ أيار، مقابل 3.8% في الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل/ نيسان، بحسب الأرقام التي نشرها الثلاثاء مكتب الإحصاء البريطاني.
وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها معدّل البطالة إلى 4% منذ بداية سنة 2022، مما فاجأ المحللين الذين كانوا يتوقعون استقراره.
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وتراوح المعدل بين 3.7% و3.9%، في الأشهر الأخيرة ووصل إلى مستويات منخفضة تاريخيا.
وأوضح مكتب الإحصاء البريطاني أنّ هذا الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل منذ أكثر من عام.
واستمرّ عدد الوظائف الشاغرة بالتراجع للشهر الـ12 على التوالي بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران.
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