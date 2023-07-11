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اقتصاد السعودية

استطلاع: 74% من الرؤساء التنفيذيين السعوديين متفائلون بشأن النمو الاقتصادي

الابتكار وضخ الاستثمارات الرأسمالية وعقد التحالفات الاستراتيجية أهم استراتيجيات النمو الأمثل

دبي - العربية.نت
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أظهر استطلاع أجرته "KPMG" ثقة معظم الرؤساء التنفيذيين للشركات في السعودية باقتصاد المملكة في السنوات الثلاث المقبلة.

ورصد الاستطلاع آراء الرؤساء التنفيذيين بالابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة، حيث أكد 74% من الرؤساء التنفيذيين السعوديين متفائلون بشأن النمو الاقتصادي للمملكة.

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وذكر 60% من الرؤساء التنفيذيين السعوديين أنهم واثقون من الاقتصادي العالمي، بينما توقع 20% فقط دخول اقتصاد منطقة الشرق الأوسط في ركود.

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وكشفوا أن أهم الاستراتيجيات لتحقيق النمو الأمثل هي الابتكار وضخ الاستثمارات الرأسمالية وعقد التحالفات الاستراتيجية.

وأفاد 78% من الرؤساء التنفيذيين بأن العقبة الأكبر لتحول الأعمال هي القرار بشأن التكنولوجيا المناسبة، بينما 68% من الشركات السعودية ترى أن الشراكات جزء أساسي من تحولها الرقمي.

وقال 80% من الرؤساء التنفيذيين السعوديين إنهم سعداء بالاستثمار في الابتكار، مقارنة بـ 70% من قادة الأعمال في جميع أنحاء العالم.

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