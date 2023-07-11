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وزير المالية الكويتي مناف الهاجري في اجتماع مجلس الوزراء (كونا)
وزير المالية الكويتي مناف الهاجري في جلسة سابقة لمجلس الوزراء (كونا)
اقتصاد الكويت

استقالة وزير المالية الكويتي مناف الهاجري

البرلمان الكويتي يقبل استقالة رئيس ديوان المحاسبة

دبي - العربية.نت
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تقدم وزير المالية الكويتي مناف الهاجري باستقالته رسمياً إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، على وقع الحديث عن خلافات داخل الحكومة وتخبط في اتخاذ قرارات طالت الملفات الاقتصادية والمالية، نقلاً عن صحيفة "القبس" الكويتية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالموثوقة، أن الاستقالة السريعة لوزير المالية تأتي بعد أقل من شهر على تشكيل الحكومة، بسبب خلافات حول نقل تبعية الهيئة العامة للاستثمار إلى وزير الشؤون الاقتصادية والاستثمار، مؤكدة في الوقت نفسه "أن الفصل بين وزارة المالية ووزارة الشؤون الاقتصادية والاستثمار تسبب بحالة من الارتباك وعدم الوضوح لدى عدد من الجهات التابعة، الأمر الذي دعاها لمخاطبة الجهات المعنية لاستيضاح تبعيتها لأي وزارة".

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يأتي ذلك فيما أعلن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، موافقة مجلس الأمة في جلسة سرية عقدت اليوم الثلاثاء على قبول استقالة رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع.

وكان السعدون قد أخلى القاعة لتحول جلسة الأمة إلى سرية لمناقشة استقالة رئيس الديوان بعد انتقال مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء إلى بند الاستقالة المقدمة من رئيس ديوان المحاسبة، نقلاً عن وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

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