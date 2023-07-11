اقتصاد أوروبا
ارتفاع التضخم في ألمانيا خلال يونيو بعد موجة من الانخفاض المطرد
صعود التضخم الأساسي إلى 5.8 %
وضع القراءة
100% حجم الخط
ارتفع التضخم في ألمانيا في يونيو/ حزيران ليقطع موجة انخفاض مطرد منذ بداية العام.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المستهلكين المنسقة لتسهيل مقارنتها بالدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي 6.8% على أساس سنوي في يونيو/ حزيران.
مادة اعلانية
وبلغ معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، 5.8% في يونيو/حزيران ارتفاعا من 5.4 % في مايو/ أيار، وفق لـ"رويترز".
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
انخفاض مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالسعودية 1.2% في مايونشاط التعدين واستغلال المحاجر ينخفض بنسبة 5.5% اقتصاد
-
"العز الدخيلة" تقرر شطب أسهمها اختيارياً من البورصة المصريةتعلن شراء أسهم المتضررين بسعر 1250 جنيها للسهم أسواق المال
-
ارتفاع عدد السائحين الوافدين إلى مصر بالنصف الأول لأعلى مستوى في تاريخهاتعاون مع وزارة الطيران لزيادة عدد المقاعد من الأسواق المصدرة للسائحين سياحة وسفر
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية