ارتفاع التضخم في ألمانيا خلال يونيو بعد موجة من الانخفاض المطرد

ارتفع التضخم في ألمانيا في يونيو/ حزيران ليقطع موجة انخفاض مطرد منذ بداية العام.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المستهلكين المنسقة لتسهيل مقارنتها بالدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي 6.8% على أساس سنوي في يونيو/ حزيران.

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وبلغ معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، 5.8% في يونيو/حزيران ارتفاعا من 5.4 % في مايو/ أيار، وفق لـ"رويترز".