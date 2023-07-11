رئيس وزراء السويد: نسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع تركيا

قال رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستسعى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تركيا وأوروبا، وذلك بعد يوم من موافقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إحالة طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي إلى البرلمان للتصديق عليه.

وتابع كريسترسون للصحافيين خلال قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا: "نحن الآن نشجع تعزيز الروابط الاقتصادية وتحديث الاتحاد الجمركي وتوفير أنظمة أفضل للتأشيرات. هناك أرضية خصبة لتعاون أوثق"، نقلاً عن وكالة "رويترز".

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