عجز المعاملات الجارية التركي عند 7.933 مليار دولار في مايو

قال البنك المركزي التركي اليوم الثلاثاء إن العجز في ميزان المعاملات الجارية للبلاد زاد إلى 7.933 مليار دولار في مايو/أيار.

وجاء الرقم أعلى من المتوقع في استطلاع أجرته رويترز بأن تبلغ قيمة العجز 7 مليارات دولار.

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كان عجز المعاملات الجارية التركي قد سجل 5.422 مليار دولار في أبريل/نيسان.

وفي عام 2022، بلغ العجز في ميزان المعاملات الجارية في تركيا 48.769 مليار دولار.