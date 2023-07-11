اقتصاد تركيا
عجز المعاملات الجارية التركي عند 7.933 مليار دولار في مايو
متجاوزاً التوقعات بأن تبلغ قيمة العجز 7 مليارات دولار
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قال البنك المركزي التركي اليوم الثلاثاء إن العجز في ميزان المعاملات الجارية للبلاد زاد إلى 7.933 مليار دولار في مايو/أيار.
وجاء الرقم أعلى من المتوقع في استطلاع أجرته رويترز بأن تبلغ قيمة العجز 7 مليارات دولار.
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كان عجز المعاملات الجارية التركي قد سجل 5.422 مليار دولار في أبريل/نيسان.
وفي عام 2022، بلغ العجز في ميزان المعاملات الجارية في تركيا 48.769 مليار دولار.
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