لافروف: المستثمرون الروس مهتمون بإنتاج الأسمدة في عُمان

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن المستثمرين الروس أبدوا اهتماما بإنتاج الأسمدة في سلطة عمان، بما في ذلك بهدف التصدير إلى آسيا وإفريقيا.

وقال لافروف، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، في موسكو: "قبل نهاية مفاوضاتنا مباشرة، ذكرنا اهتمام العديد من المستثمرين الروس بتطوير إنتاج الأسمدة في سلطنة عمان، والمشاركة في تنفيذ المشاريع المتعلقة باستخدام المياه، علاوة على ذلك، تهتم شركاتنا بإنتاج الكيماويات وأسمدة بعينها ليس فقط لإرضاء سوق سلطنة عمان بشكل كامل ولكن أيضا للتصدير إلى دول جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وإفريقيا، وهذه الخطط قيد الدراسة من قبل أصدقائنا العمانيين، واليوم أكدنا استعدادنا لتنفيذها".

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من جانبه، أكد وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، أن مسقط وموسكو تعملان على اتفاقية تهدف إلى تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين، وفق وكالة "تاس".

وقال البوسعيدي اليوم الثلاثاء، خلال المؤتمر: "وقعنا مؤخرا اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، ونعمل حالياً على اتفاقية للترويج المتبادل للاستثمارات، مشيرا إلى أن هاتين الاتفاقيتين تشكلان أساسا هاماً لتنمية التعاون الهادف إلى جذب الاستثمار إلى بلدينا".