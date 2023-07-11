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وزير المالية المصري
محمد معيط وزير المالية المصري - أرشيفية
اقتصاد مصر

مصر تستهدف خفض الدين العام دون 80% من الناتج المحلي

خلال 5 سنوات

القاهرة - العربية.نت
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قال وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الثلاثاء، إن مصر تستهدف أن تكون نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي دون 80% خلال 5 سنوات.

وأضاف في مؤتمر صحافي بالقاهرة أن الميزانية العامة للدولة سجلت فائضا أوليا بلغ 157 مليار جنيه أي ما يعادل 5.09 مليار دولار في السنة المالية 2022- 2023 المنتهية في يونيو/ حزيران الماضي.

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وسجل معدل نمو الإيرادات خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي 11.5%، وفائض أول 157 مليار جنيه مقارنة مع 100 مليار جنيه العام السابق والعجز الكلي 6.2%.

وأشار إلى تمويلات خارجية متوقعة من إصدار السندات الباندا والساموراي ومؤسسات دولية بقيمة 3 مليارات دولار.

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