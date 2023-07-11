تراجع معنويات المستثمرين الألمان بأكثر من المتوقع في يوليو

قال معهد "زد إي دبليو" للأبحاث الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، إن معنويات المستثمرين الألمان تراجعت بشكل حاد في يوليو/ تموز.

وسجل مؤشر المعهد للمعنويات الاقتصادية قراءة سالب 14.7 نقطة من سالب 8.5 نقطة في يونيو/ حزيران.

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وكان استطلاع للرأي أجرته "رويترز" توقع أن يسجل المؤشر سالب 10.5 نقطة لشهر يوليو/ تموز.

وقال رئيس المعهد أكيم وامباك، إن خبراء السوق المالية يتوقعون مزيدا من التدهور في الوضع الاقتصادي بحلول نهاية العام الجاري.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الفائدة على القروض قصيرة الأجل بمنطقة اليورو والولايات المتحدة بالإضافة إلى ضعف أسواق التصدير مثل الصين من الأسباب الرئيسية للنظرة المستقبلية السلبية.